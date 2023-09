Baiano – Gestione dei rifiuti quale futuro per Baiano? Interrogazione della minoranza

(Riceviamo e pubblichiamo)

Nel Consiglio Comunale del 19 settembre, abbiamo posto alla Maggioranza alcuni interrogativi in merito alla volontà dell’A.T.O. Rifiuti di Avellino di costituire una nuova società in house denominata Irpinia Rifiuti Zero S.p.A. a cui affidare in via diretta il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In particolare, abbiamo chiesto chiarimenti sui seguenti punti:

Orientamento dell’Amministrazione Comunale di Maggioranza circa la costituzione della nuova società “Irpinia Rifiuti Zero S.p.A.” anche in considerazione del fatto che il Consigliere di maggioranza Francesco Masi, che riveste anche il ruolo di consigliere dell’Ato, ha espresso voto favorevole alla nascita della nuova società.

Impatto sulle Tariffe: Come cittadini, siamo interessati a comprendere l’impatto che questa decisione avrà sulle tariffe attualmente in vigore nel nostro Comune. Ci saranno variazioni significative nelle tariffe di gestione dei rifiuti?

Ricadute sulla Raccolta Differenziata: La gestione del servizio di raccolta differenziata è di vitale importanza per la tutela dell’ambiente e la sostenibilità. Quali saranno le ricadute sulla raccolta differenziata con l’entrata in funzione di “Irpinia Rifiuti Zero S.p.A.”? Si prevedono miglioramenti o cambiamenti nella modalità di gestione?

Siamo convinti che queste domande siano importanti per la chiarezza, la trasparenza e la responsabilità nell’amministrazione della nostra comunità anche in considerazione del fatto che una parte dei comuni afferenti all’A.T.O. Rifiuti di Avellino ha espresso delle riserve in merito alla costituenda società anche ricorrendo alle competenti sedi giurisdizionali.

Restiamo in attesa di risposte esaustive e continueremo a seguire da vicino lo sviluppo di questa vicenda.

Minoranza Consiliare Baiano