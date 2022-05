BAIANO. Elezioni comunali, nuovi volti in campo con “Noi per Baiano” di Emanuele Litto. La prima volta di Roberta Fiordellisi

Mancano pochi giorni al 14 maggio, data ultima per presentare le liste che prenderanno parte alla prossima campagna elettorale amministrativa a Baiano. Si lavora alla loro composizione, ed ecco che i primi nomi vengono ufficializzati dai vari schieramenti. Oggi vi presentiamo un volto nuovo, infatti è la prima candidatura per la giovane Roberta Fiordellisi, ha poco più di trent’anni e pronta a catapultarsi nella mischia con la lista “Noi per Baiano” che vede candidato a sindaco l’avv. Emanuele Litto. Roberta Fiordellisi anche se nuova in politica avrà il supporto di un consigliere uscente, il dott. Carlo Mascheri, che in questa tornata elettorale ha deciso di restare fermo in prima persona, ma di certo appoggerà la scelta della nipote, figlia della sorella. Roberta ha un passato di impegno nel sociale e da qualche anno gestisce una cartolibreria a pochi passi dalla piazza. “Ho deciso di scendere in campo perchè ho sentito il dovere di dare il mio impegno in prima persona per Baiano, – afferma Fiordellisi – e scelto Emanuele Litto perchè le sue idee collimano con le mie. Emanuele ha progetti per questa nostra comunità che rispecchiano in toto la mia stessa visione di una Baiano futura ed è arrivato il momento di dare una svolta al nostro paese. Il nostro candidato a sindaco si confronta ogni giorno, scendendo tra i baianesi per ascoltare i veri problemi con cui si scontrano ogni giorno. Il paese deve cambiare passo, ritornando il fulcro dell’intero mandamento così come lo è stato in passato; certa che questo sia un pensiero comune, non vediamo l’ora di attuare ciò che per ora è solo un progetto, perché non è giusto sognare soltanto un Paese migliore!”.

