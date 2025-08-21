Baiano e Montemiletto, allenamento nel segno dell’amicizia e del ricordo di Tommaso Gaglione

Un pomeriggio di calcio, amicizia e memoria. Ieri il campo sportivo di Baiano ha fatto da cornice al primo allenamento congiunto tra l’A.C. Baiano e gli amici del FC Lions Mons Militum di Montemiletto.

Un appuntamento voluto fortemente dalla società baianese, che ha scelto di dedicare l’evento alla memoria di Tommaso Gaglione, ex dirigente e grande appassionato, scomparso qualche anno fa ma ancora presente nel cuore di tutti.

Prima del fischio d’inizio simbolico, i due presidenti hanno suggellato il momento con lo scambio di una targa ricordo, gesto che ha unito ufficialmente le due realtà nel nome dei valori di sport e rispetto.

Al termine dell’allenamento, spazio al terzo tempo: una braciata in compagnia, all’insegna della convivialità. Da sottolineare il gesto dei giocatori del Montemiletto, che hanno lasciato lo spogliatoio perfettamente in ordine: un segnale di correttezza e civiltà apprezzato da tutti.

Un pomeriggio semplice ma intenso, proprio come lo avrebbe voluto Tommaso. Perché a lui piacevano questi momenti di condivisione, fatti di calcio, amicizia e rispetto.