BAIANESE. Volley, l’Asd Primavera trionfa: Promozione in Serie D e successi in Coppa

L’Asd Primavera ha conquistato un trionfo storico nel campionato di Prima Divisione, raggiungendo la Serie D senza subire alcun set perso, con tutte le partite vinte per 3-0. Un risultato straordinario che testimonia la forza e la determinazione di questa squadra.

Ma il successo dell’Asd Primavera non si ferma qui: già qualche mesi fa le ragazze avevano dimostrato il loro valore vincendo la Coppa Irpinia-Sannio, e ora si apprestano a giocare la Supercoppa a Telese il prossimo 5 maggio.

Le protagoniste di questo straordinario percorso sono state le talentuose giocatrici dell’Asd Primavera: Angela D’Avanzo, capitano della squadra, insieme a Beatrice Vecchione, Margherita Luciano, Alessia Parente, Stefania Napolitano, Valeria Lippiello, Giovanna D’Avanzo, Susy D’Avanzo, Fabiana Topa, Marianna Buono, Chiara Fierro e Nunzia Liccardo. Grazie alla loro determinazione e al loro impegno, hanno portato la squadra alla vittoria e alla promozione tanto desiderata.

Un pensiero speciale va al presidente dell’Asd Primavera, Marigrazia Biancardi, figlia del compianto Gigino, che per oltre 40 anni è stato il punto di riferimento della pallavolo in Bassa Irpinia. Questo trionfo di campionato è dedicato alla sua memoria, un omaggio sentito a un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport e alla crescita delle giovani generazioni.

Nello staff dirigenziale, accanto alla presidente Biancardi, c’è anche Salvatore Montuori, mentre l’allenatore che ha guidato la squadra verso questo straordinario successo è il veterano Stefano Piacente, la cui esperienza e competenza hanno contribuito in modo determinante alla vittoria dell’Asd Primavera e del suo secondo Antonella Napolitano.

La promozione in Serie D e i successi in Coppa rappresentano solo l’inizio di un nuovo e entusiasmante capitolo per l’Asd Primavera, che ora si prepara a sfidare nuove sfide e a continuare a portare alto il nome dello sport e della pallavolo nella regione.