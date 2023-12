Babbo Natale al Museo ad Avella: Uno Spettacolo teatrale itinerante per un Natale incantato

Il magico spirito del Natale arriva ad Avella con l’evento straordinario “Babbo Natale al Museo”, uno spettacolo teatrale itinerante che trasformerà il suggestivo Museo Mia in un palcoscenico incantato il 16 dicembre.

Tre spettacoli imperdibili con inizio alle 18:00, 19:00 e 20:00 offrono un viaggio magico attraverso le meraviglie del Natale. Le famiglie avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera festiva, grazie a una drammaturgia coinvolgente di Michela Acerra e la regia di Nicola Le Donne.

Il Museo Mia, ricco di storia e cultura, si trasforma in uno spazio unico per accogliere la magia natalizia. I bambini avranno la possibilità di partecipare a uno spettacolo itinerante che li condurrà in un viaggio indimenticabile tra le tradizioni del Natale.

Per partecipare a questa straordinaria esperienza, la prenotazione è obbligatoria. I genitori possono prenotare direttamente presso il Museo Mia chiamando il numero 379 237 7322. Il contributo di soli 8 euro darà accesso non solo allo spettacolo itinerante ma anche a un’entusiasmante visita al museo immersivo.

Con la partecipazione di talentuosi attori come Costantino Del Prete, Andrea Vicidomini, Flavia Mauro e Rosa Carrella, il progetto è prodotto da M&N’s e Teatro Bellavista in collaborazione con Teatro Auditorium Saviano, Avellarte e museo MIA che promuovono l’arte e la cultura a Avella.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di regalare ai vostri bambini un Natale indimenticabile. Immergetevi nell’atmosfera incantata di “Babbo Natale al Museo” ad Avella. Per ulteriori informazioni, contattare: 379 237 7322.