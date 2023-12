La Disabilità in Viaggio: Una Mostra Fotografica che trasforma le difficoltà in esperienze Positive”.  L’Associazione ATTIVAMENTE rivela la bellezza delle vacanze per tutti al Palazzo dell’Ostrichina

Sabato 16 dicembre 2023, alle ore 17, il Palazzo dell’Ostrichina, di fronte alla celebre Casina Vanvitelliana, a Bacoli, sarà il palcoscenico di un evento straordinario: l’inaugurazione della mostra fotografica “La disabilità va … in vacanza!” organizzata dall’associazione ATTIVAMENTE. Questa esposizione, che conclude l’omonima iniziativa estiva, offre uno sguardo unico sulle esperienze di coloro che affrontano la disabilità, mostrando come le vacanze possano essere accessibili e piene di gioia per tutti.

L’iniziativa estiva ha coinvolto un vasto pubblico attraverso la condivisione di oltre 200 fotografie, postate sulla pagina Facebook dell’associazione o inviate tramite servizi di messaggeria da cittadini provenienti da tutto il territorio nazionale. L’esposizione si svolge nella splendida cornice del Parco Borbonico del Fusaro e ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulle sfide quotidiane legate alla disabilità.

La mostra non si limita a evidenziare le difficoltà quotidiane causate dalla frequente inaccessibilità di luoghi e servizi, ma si concentra anche su storie di successo e realtà positive esistenti in Italia ed Europa. La delicatezza e ironia con cui vengono presentate le immagini trasmettono un messaggio potente sulla resilienza e la determinazione delle persone con disabilità.

Per rendere l’esposizione inclusiva per tutti, è stata prevista una specifica audioguida per le persone non vedenti, dimostrando l’impegno dell’associazione ATTIVAMENTE nell’assumere un approccio accessibile e inclusivo.

L’evento ha beneficiato della collaborazione di importanti associazioni attive nel supporto alle persone con disabilità, tra cui UNICI, Cuori Blu, Autismo in Movimento, APDD, ANGSA Napoli Nord, Famiglie in Rete, Specialmente Noi. Il Comune di Bacoli e l’ufficio del Garante Regionale per i Disabili hanno patrocinato con entusiasmo l’iniziativa, riconoscendo il suo valore nella promozione dell’inclusione e della consapevolezza.

“La disabilità va … in vacanza!” non è solo una mostra fotografica, ma un’opportunità per cambiare prospettiva, celebrare la diversità e promuovere un approccio più inclusivo verso il viaggio e il tempo libero per tutti. L’associazione ATTIVAMENTE dimostra che ogni individuo, indipendentemente dalle sfide che affronta, ha il diritto di godersi appieno le gioie della vita, comprese le vacanze.