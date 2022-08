AVELLLA. Fiabe sotto le stelle: l’anfiteatro Romano si illumina con le stelle di San Lorenzo

Nell’edizione speciale San Lorenzo all’anfiteatro Romano di Avella la compagnia di MA DOVE VIVONO I CARTONI ? In collaborazione con la proloco CLANIS racconterà la leggenda di Ivan Ulpio Fabulis Traiano detto il tavoliere perché amava inventare e raccontare favole. Sara’ allestito un grande bivacco dove verranno narrate grandi avventure. Non mancheranno favole dal vivo , esibizioni di combattimento , danze. Ovviamente il tutto accadrà con il naso all’insù guardando le stelle. Street food e area ristoro sul posto a cura di …jssara

LA PROLOCO CLANIS “mercoledì 10 AGOSTO” È LIETA DI INVITARVI AD UN EVENTO UNICO ED EMOZIONANTE ISSÁRA SOTTO LE STELLE. Per la notte di San Lorenzo ci trasferiremo in una location magica! Ti faremo ammirare le stelle cadenti nell’anfiteatro romano di Avella, all’interno dell’evento “FIABE SOTTO LE STELLE”.

Potrai consumare

➡️Ordinando alla carta;

➡️Scegliendo una delle nostre proposte a sacco (disponibili esclusivamente su prenotazione).

COSA DEVI SAPERE?

➡️Vieni con i tuoi bambini, resteranno incantati;

➡️Porta con te una coperta per distenderti nel prato;

➡️La consumazione non è obbligatoria per accedere all’evento;

➡️La cena a sacco è disponibile solo su prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONE PER PARTECIPARE CON I TUOI BAMBINI A “FIABE SOTTO LE STELLE”

☎️327.25.40.679