AVELLINO. Tutti pazzi per Geolier, i primi fans già sotto il palco dalle prime luci dell’alba

Dalle prime luci dell’alba di oggi mercoledì 2 agosto già arrivano i primi fans per il concerto di Geolier, il rapper napoletano che questa si esibirà nel capoluogo irpino. Imponenti le misure di sicurezza in contrada Amoretta: forze dell’ordine in presidio in tutta la zona di Campo Genova, da poliziotti a carabinieri, oltre a finanzieri e municipale. In arrivo, infatti, anche autobus da fuori regioni per il concerto, in particolare da Puglia, Basilicata e Calabria. A presidiare Campo Genova ci saranno quasi 150 tra steward, vigilantes e volontari della Protezione Civile, mentre le forze dell’ordine presidieranno l’intera zona. Servizio d’ordine straordinario, per scongiurare qualunque tipo di problema. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dell’Avellino Summer Fest, primo banco di prova “impegnativo” per la cittadina irpina che nei prossimi giorni ospiterà altri grandi della musica.