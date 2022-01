AVELLINO Salvatore Alaia eletto Presidente del Partito Azione per acclamazione

Questa mattina a partire dalle ore 9,30 presso la sala stampa di Avellno, si e’ svolto il Primo Congresso Proviinciale del Partito AZIONE che ha eletto come Presidente il Dott. Salvatore Alaia, già Sindaco di Sperone (AV). Ecco il suo discorso all’Assemblea.

Credo di dover assolvere ad un obbligo di pragmatica che in questo momento si impone come un’esigenza irrinunciabile e non come un atto dalla valenza e dalle connotazioni di un formalismo estetizzante, in tal senso desidero rivolgere a tutti voi il saluto di benvenuto e il ringraziamento per aver partecipato a questo incontro che rappresenta l’inizio di un percorso che ci porterà alla costituzione del partito “AZIONE”.

Ed è per questo che partendo dall’analisi del territorio di riferimento ho ritenuto opportuno enucleare 5 aree di intervento che costituiscono le priorità su cui vi invito a riflettere per qualificare la nostra identità di azione a tutela dei diritti sociali e civili nell’accezione più ampia possibile che deve risultare scevra da pregiudiziali garantistiche e che deve, invece, connotarsi dal punto di vista giuridico nel rispetto della certezza del diritto. Fuori da questa sala c’è il mondo reale che ci pone delle domande a cui dobbiamo rispondere prontamente nella consapevolezza del nostro ruolo, solo così potremo acquistare la stima di una comunità che ci osserva e ci giudica e con la quale intendiamo costruire un rapporto di fiducia per il nostro futuro.

OBIETTIVI PROGRAMMATICI.

– PRECARIATO

Iniziando dal lavoro precario intendevo rappresentare la vicenda degli operai idraulici forestali a tempo determinato ( O.T.D ) che da oltre un decennio vivono e rivivono una questione che, nonostante le tante promesse, non ha ancora trovato quella soluzione tanta decantata ma mai realizzata: mi riferisco alla stabilizzazione come punto prioritario da indicare nell’agenda politica della Regione Campania anche in considerazione del fatto che si sta procedendo a predisporre il Bilancio di previsione come documento giuridico-contabile in cui vengono apposte le varie voci di bilancio. Un grido di dolore per dare speranza ma soprattutto dignità a tante persone che con spirito di abnegazione e senso di responsabilità hanno contribuito a tutelare e salvaguardare i nostri territori con opere meritorie che dal punto di vista paesaggistico hanno reso piu’ accoglienti le nostre realta’ territoriali.

Altra questione sempre inerente la precarietà in termini di lavoro, riguarda le figure professionali (Sociologi, psicologi assistenti sociali ed educatori professionali) impegnate nei diversi Piani di Zona sociale per rendere meno tangibile la sofferenza delle fasce piu’ deboli, contribuendo con il loro operato a ridurre le distanze tra le istituzioni e il cittadino. Una presenza continua e costante quella dei operatori che con grande professionalità si sono adoperati per rendere dignitosa la vita di tanta persone che tra mille difficoltà hanno ricevuto la dovuta assistenza. La soluzione relativa alla stabilizzazione di queste figure professionali puo’ diventare operativa attraverso l’applicazione del decreto legislativo n. 75 del 2017 art,20 ( Legge Madia).

– SANITA’

Questione Centro Autistico di Avellino, una sorta di terno al lotto in considerazione delle difficoltà che, ancora oggi, si riscontrano per dare attraverso l’apertura di questa struttura le dovute risposte a chi soffre il dramma dell’Autismo che e’ diventata la vera patologia del terzo millennio. E chiaro che anche in questa circostanza il ruolo della Regione Campania è determinante ai fini della stipula di una Convenzione con l’ASL di Avellino in modo da rendere operativo il relativo centro.

Altre vicenda e’ quella relativa all”ex Ospedale di Monteforte che nonostante la trasformazione in un poliambulatorio ha bisogno di un potenziamento in termini di servizi per far fronte alle crescenti richieste di un territorio vasto che abbraccia il Baianese- Vallo di Lauro, Monteforte e Mercogliano; richieste di cittadini che spesso richiedono tempi lunghi e che non consentono di effettuare in tempi brevi le relative prestazioni.

– RICERCA

In tema di ricerca non possiamo dimenticare il CROM ( Centro di ricerca oncologico di Mercogliano) che nonostante i tanti passi in avanti in collaborazione con L’istituto Pascale di Napoli tanto da diventare parte integrante, ha bisogno di ulteriori impegni finanziari da parte della Regione Campania se effettivamente c’è la volontà di investire sul futuro della ricerca e degli stessi giovani che tanto possono fare per il nostro territorio. La ricerca ormai e’ la nostra speranza o se volete la nostra ancora di salvezza per creare i presupposti per una vita da vivere in maniera dignitosa e decorosa.

– SCUOLA

La scuola rappresenta un altro elemento fondamentale su cui investire se effettivamente abbiamo a cuore il progresso sociale del nostro paese, in modo da contribuire ad una ripresa di un intero sistema economico che deve credere nella scuola come volano principale di uno sviluppo che puo’ essere garantito da nuove generazioni in funzione di un miglioramento degli standard di vita. E’ chiaro che il tutto puo’ essere realizzato creando le giuste sinergie tra lo Stato e gli enti territoriali comprese le Istituzioni scolastiche in un ottica di rendere sempre piu’ tangibile l’offerta formativa.

In tale contesto non può essere sottaciuta l’esigenza di strutturare, sempre nell’ottica di sostegno alle famiglie, un programma di investimento per la realizzazione degli asilo nido che rappresentano, oggi, un nodo focale per tanti genitori che lavorano e talora non sanno a chi rivolgersi per la crescita dei figli. Canalizzare investimenti in tale settore oltre a rendere un servizio creerebbe posti di lavoro specie per la figura dell’educatrice di asilo nido che seguirebbe lo sviluppo del bambino in maniera armonica e condivisa con la famiglia per un’esistenza serena di tutti i soggetti coinvolti.

Sono circa 13.500 i servizi socio-educativi per l’infanzia che Istat ha censito. Di questi 11.017 sono asili nido, gli altri, invece, si dividono fra spazi gioco, servizi in contesto domiciliare e centri per bambini e genitori. Numeri davvero troppo bassi: i posti disponibili nelle strutture coprono solo il 24% del target, ovvero i bambini residenti in Italia sotto i 3 anni. Il nostro Paese è ben lontano anche dal 33% di copertura fissato dall’Unione Europea; un parametro minimo stabilito per consentire alle mamme di continuare a lavorare, aiutando a risolvere il problema della scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Ecco questa è una mission per il nostro partito.

– TERRITORIO e AMBIENTE

I territori rappresentano un punto fondamentale su cui bisogna puntare e investire per recuperare la propria identità e promuovere quelle ricchezze paesaggistiche che possono rappresentare un volano di sviluppo per intere realta’ anche in un ottica di tutela e salvaguardia dell’ ambiente talvolta mortificato da scelte aberranti che hanno compromesso ecosistema. Ma la tutela ambientale passa anche attraverso la valorizzazione delle risorse soprattutto dal punto di vista storico paesaggistico.

Avella nel Baianese dispone di un patrimonio artistico e culturale sedimentato sulla cultura millenaria dei Romani e prima ancora degli Osci e Sanniti e ritengo che questa ricchezza meriti di essere adeguatamente sostenuta con progettualità ed iniziative adeguate per creare un volano in termine socio economici capace di mettere al centro iniziative imprenditoriali per rilanciare l’economia sul territorio.

Solo se saremo capaci di essere noi stessi e reali interpreti della nostra missione in linea con le idealità del nostro partito, potremo acquistare la stima delle comunità che ci osserva e ci giudica e che sicuramente ci sanzionerà laddove dovesse venir meno il rapporto di fiducia su cui intendiamo costruire il nostro rapporto ed il nostro futuro.-

