AVELLINO. Riempie il carrello della spesa e cerca di uscire dal Supermercato senza pagare. Arrestato

Aveva riempito il carrello della spesa con generi alimentari di vario tipo in un supermercato di Avellino per poi cercava di scappare dallo stesso senza pagare. Gli agenti della Questura della cittadina capoluogo di provincia hanno tratto in arresto un 25enne di origine rumena, in flagranza del reato di furto. Il valore della spesa da pagare era di oltre 250 euro ed averli riposti in un carrello, aveva tentato di guadagnare l’uscita eludendo le casse, senza però tener conto del sistema di videosorveglianza e del sistema antitaccheggio acustico. Bloccato all’interno della struttura commerciale dal personale preposto alla sicurezza è stato poi consegnato agli agenti della Polizia di Stato prontamente giunti sul posto. Il 25enne è finito agli arresti domiciliari.