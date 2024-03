AVELLINO. Perquisizione anche dal Sindaco di Avellino: Nessun riscontro agli addebiti. Convocata conferenza Stampa

In data 05 marzo 2024, alle ore 20:30 circa, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione disposto dal S. Procuratore della Repubblica di Avellino Dott. Vincenzo Toscano, in danno, tra gli altri, del Sindaco di Avellino, Gianluca Festa. Il provvedimento era motivato dalla necessità di ricercare elementi di riscontro alla tesi dell’accusa, secondo la quale il Sindaco avrebbe favorito alcune sponsorizzazioni di imprese private in favore della Del. Fes., società di basket avellinese militante nel campionato nazionale di serie B. La perquisizione, eseguita in tutti i luoghi nella disponibilità del Sindaco, non ha fruttato elementi a riscontro delle incolpazioni. Ferma restando la legittimità e la doverosità dell’attività investigativa, più volte auspicata dallo stesso Sindaco, non si può non esprimere il più profondo sconcerto per la costruzione dell’addebito sotteso al decreto di perquisizione, dal momento che è fatto noto a chiunque in città che il Dott. Gianluca Festa, per anni, ha sostenuto la società di basket anche con proprie risorse economiche e come da tale impegno non abbia tratto alcun utile. Nella tarda mattinata di oggi il Sindaco convocherà una conferenza stampa sulla vicenda.