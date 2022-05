AVELLINO. Nargi “Abbaseremo i costi delle tariffe per l’occupazione del suolo pubblico”

“Abbasseremo i costi relativi all’occupazione di suolo pubblico da parte delle attività commerciali avellinesi per il 2022. Siamo pronti, infatti, a sottoporre al Consiglio una delibera per la rimodulazione dei coefficienti tariffari giornalieri rispetto a quelli che ci vengono imposti dallo Stato, portando da 1,00 a 0,60 (0,72 euro mq) quello relativo all’occupazione con tavoli e sedie e da 1,80 a 0,80 (0,96 euro mq) quello per l’occupazione con dehors”. Ad affermarlo il vice sindaco di Avellino Lauro Nargi.

“Come amministrazione comunale, anche a seguito di una serie di incontri avuti con i rappresentanti delle associazioni di categoria, abbiamo ritenuto di dover tendere una mano ai commercianti della città che stanno affrontando un momento particolarmente difficile legato sia alla pandemia da Covid che al rincaro dei costi dell’energia e del gas. Purtroppo, tali circostanze stanno producendo un grave rallentamento in termini di ripresa dei consumi e sappiamo quanto sia difficile operare in un contesto simile. Il provvedimento che presto arriverà all’attenzione dell’Aula, pur essendo relativo al solo anno in corso, vuole rappresentare una traccia per l’amministrazione che, anche in futuro, non farà mancare il proprio supporto alle attività commerciali, veri e propri pilastri dell’economia avellinese”.

