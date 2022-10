AVELLINO. MID: “Negato l’accesso in un ristorante di Avellino, ad un bambino affetto dai disturbi dello spettro autistico”

Negato l’accesso in un ristorante di Avellino, ad un bambino affetto dai disturbi dello spettro autistico in compagnia della sua famiglia in un locale di Avellino: la denuncia del M.I.D. Coordinamento Regione Campania.

Vergognoso ma anche indecente e alquanto ingiustificabile quanto accaduto ai danni di una famiglia con un bambino affetto dai disturbi dello spettro autistico nella città di Avellino, a cui purtroppo in maniera discriminatoria è stato negato insieme alla sua famiglia l’accesso al locale a causa della sua patologia.

Di sicuro questo, un gesto intollerabile, inaccettabile oltre che imperdonabile, a dimostrazione della forte persistenza delle famose barriere mentali contro le quali ancora oggi le persone con disabilità si ritrovano a doversi battere e contro le quali costretti a lottare.

Noi del Coordinamento del M.I.D. Regione Campania auspichiamo che ci sia in futuro maggiore sensibilità nei confronti delle persone con diversa abilità e che l’autore del gesto chieda scusa al bimbo e alla sua famiglia, pertanto vigileremo affinchè in futuro non accadano episodi simili come quello accaduto a questa famiglia a cui rivolgiamo la nostra sensibilità, vicinanza e il nostro supporto.

Comunicato stampa MID