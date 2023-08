AVELLINO. Lo sdegno del M.I.D. rispetto alla sospensione del mercato settimanale avellinese, e l’appello del M.I.D. a rendere inclusivi gli eventi

Apprendiamo dalla stampa la notizia della sospensione del regolare svolgimento del mercato settimanale di Avellino prevista per domani 2 Agosto e martedì 5 Agosto per dare spazio alla realizzazione della Smile Arena proprio in quell’area.

Uno stop questo voluto dall’Amministrazione Comunale di Avellino e che ha innescato diversi malumori da parte dei commercianti, a cui noi esprimiamo la nostra solidarietà, per aver subito ancora una volta e anche per il caldo forte un netto calo di vendite e di introiti.

Per quanto ci riguarda volendo e dovendo esprimere la nostra opinione, ai commercianti del mercato settimanale in vista anche del Ferragosto, dovevano essere offerte delle alternative possibilità di poter usufruire di ulteriori spazi per poter allestire i loro stand e svolgere regolarmente la loro attività, ma sappiamo benissimo che in questo periodo l’unica volontà vera e chiara è di realizzare ampio divertimento e magari anche incontrollato, dimenticando pure magari di rendere pienamente accessibili e inclusivi gli eventi a tutti e soprattutto per le persone con disabilità come spesso in questa città accade soprattutto i concerti, dove mancano vere e concrete aree in sicurezza che possano ospitare realmente tutti coloro che hanno delle difficoltà, vie di fuga libere anche da cittadini che si sono riversati lungo quei percorsi magari anche fregandosene del buon senso.

In conclusione auspichiamo, che dinanzi a queste criticità la politica possa venire incontro alle esigenze e ai bisogni di tutti fornendo risposte e ponendo delle chiare risoluzioni rispetto alle problematiche, nel rispetto anche di una movida piuttosto controllata da prevenire spiacevoli situazioni che ne possano venir fuori.

(Comunicato stampa MID)