AVELLINO. La scomparsa della presidente dell’Amdos Silvana Ianuario. Il cordoglio dl MID

Il Cordoglio del Coordinatore Regione Campania M.I.D. Giovanni Esposito in rappresentanza del Coordinamento Regione Campania del Movimento Italiano Disabili, per l’improvvisa e prematura scomparsa della Dr.ssa Silvana Ianuario presidente AMDOS AVELLINO.

Con profondo dolore e sconcerto raccogliamo e raccolgo la triste notizia della prematura dipartita della Dottoressa Silvana Ianuario presidente AMDOS AVELLINO, donna sempre determinata, di polso e di una forza infrenabile, dal cuore grande e che ha guidato negli anni e fino agli ultimi istanti della sua vita terrena l’Associazione AMDOS e le sue donne rosa, a cui rivolgiamo la nostra vicinanza e le nostre più sentite condoglianze nonché al marito il caro amico Prof. Giuseppe Silvestri presidente Unpli Avellino e alla sua adorata famiglia.

A Silvana in questi anni mi ha legato una profonda e sincera amicizia.

Che dire Silvana, Buon Viaggio, ora sei un angelo e vola alto tra gli angeli e veglia su tutti noi, sulla tua meravigliosa famiglia alla quale porgiamo il nostro cordoglio, ma soprattutto veglia su tutte le tue donne Rosa che hai degnamente guidato e accompagnato come una vera condottiera e capitana lungo le infinite camminata rosa per le interminabili strade di questa vita terrena che hai colorato di petali rosa.

In me e in tutto il Coordinamento col quale insieme volevamo sempre fortemente collaborare tra le nostre realtà, e tu in me e in noi hai sempre creduto fortemente, lasci un forte vivo e indelebile dolce e commovente ricordo.

Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del M.I.D. il Movimento Italiano Disabili.