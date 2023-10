AVELLINO. Il Liceo Scientifico “P.S. Mancini” inizia il progetto #Green living schools

Martedì 24 ottobre 2023 nella sede del Liceo Scientifico “P.S. Mancini” di via De Concili di Avellino iniziano le attività previste dal progetto #Green living schools, inserite nel programma Scuola Viva 2021/2027, II ciclo I annualità, promosso dall’ Assessore regionale all’istruzione, dott.ssa Lucia Fortini. Il Liceo P.S. Mancini rappresenta un importante riferimento socio-culturale sul territorio per ragazze e ragazzi che potranno ritrovare nelle attività previste significativi spunti di crescita e di orientamento personale. L’azione progettuale mira a realizzare un insieme di azioni e strumenti in luoghi aperti e aggreganti dove i saperi sono costruiti in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, sia all’interno sia all’esterno dell’istituzione scolastica, attraverso percorsi condivisi con la comunità locale per assicurare, consolidare e valorizzare l’apprendimento partecipato in contesti formali e non formali. Le aree di riferimento saranno: 1. ambiente e sostenibilità con il modulo “Sustainable development laboratory” in collaborazione con Legambiente sezione di Avellino; 2. ambiente e territorio con il modulo “Discover Irpinia’s Mountains” in collaborazione con la sezione CAI di Avellino; 3. socializzazione e benessere psico-fisico con il modulo “Sport, wellness on the move… Volleyball” in collaborazione con la Federazione Pallavolo di Avellino; tecnologia e fantasia con il modulo “Create sites with wordpress” in collaborazione con la scuola di formazione SISTEMI di Atripalda; 5. economia ed imprenditorialità con il modulo “La Start up”; 6. competenze linguistiche in inglese con il modulo “#4agapfreeschool” in collaborazione con l’Associazione culturale italo-britannica di Avellino; 7. la metodologia CLIL delle STEM in LS con il modulo “STEM@school” in collaborazione con l’Associazione culturale italo-britannica di Avellino.