AVELLINO. Domani, giovedì 22 settembre il Pd chiude la Campagna elettorale

E’ in programma per domani, giovedì 22 settembre, con inizio alle ore 18.00, presso l’Hotel de la Ville, in via Palatucci, 20, ad Avellino, l’incontro di chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico d’Irpinia per le elezioni Politiche del 25 settembre.

All’incontro saranno presenti il segretario provinciale del Partito Democratico, Nello Pizza, i candidati del Partito Democratico: Caterina Lengua (candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno), Rosetta D’Amelio (candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno), Carlo Iannace(candidato al Senato della Repubblica, collegio uninominale Avellino – Benevento) e Maurizio Petracca (candidato alla Camera dei Deputati, collegio uninominale di Avellino) e Piero De Luca (candidato capolista alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno). Prenderanno parte all’incontro dirigenti ed amministratori del Partito Democratico.