AVELLINO. Centro storico, completate anche le rifiniture tra via Duomo e via San Francesco Saverio

Entro stasera saranno rimosse le transenne sistemate per le ultime lavorazioni alla pavimentazione storica riqualificata nei mesi scorsi: tratto rimesso a nuovo e pienamente fruibile anche in vista della processione di Santa Rita.

Avellino, 15 maggio 2023 – In riferimento ai lavori di rifacimento della pavimentazione storica all’incrocio tra via Duomo e via San Francesco Saverio, l’amministrazione comunale rende noto che le ultime rifiniture, già previste prima della conclusione dell’intervento principale, sono state prontamente realizzate e concluse nel pomeriggio di venerdì scorso.

In particolare, si è trattato di piccoli ed ulteriori interventi di riposizionamento dei basoli che l’amministrazione ha voluto realizzare per rendere ancor più omogenea la pavimentazione storica. La presenza delle transenne, ancora nella mattinata odierna, è stata motivata dalla necessità di consentire l’assestamento della pavimentazione, dunque di evitare che il tratto interessato dai lavori fosse attraversato dalle automobili.

L’intervento complessivo, che ha restituito decoro e continuità anche urbanistica ad un tratto particolarmente suggestivo del centro storico di Avellino, è stato definitivamente ultimato.

Le transenne saranno rimosse entro questa sera. Per tali ragioni, la processione di Santa Rita, particolarmente cara agli avellinesi, non subirà alcun tipo di modifica rispetto al suo percorso.