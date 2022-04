AVELLINO. “ Caffettando coi giovani per la libertà”, incontro organizzato dalla coordinatrice cittadina di Forza Italia Anna Maria Vittoria Vecchione,

Un incontro per ritrovarsi a discutere di politica e di problemi sul territorio ma anche per scambiarsi gli auguri in vista delle festività pasquali. In campo i giovani di Forza Italia che si ritroveranno, su invito della coordinatrice cittadina Anna Maria Vittoria Vecchione che ha inteso organizzare questo incontro. L’appuntamento aperto a tutti i simpatizzanti è fissato a sabato 16 aprile 2022, alle ore 15, presso il bar “Oro Nero” in Via Annarumma, ad Avellino.

Oltre ai giovani di Forza Italia, guidati da Michela Colucci, ci saranno anche Carmine De Angelis, Giovanni Puopolo, Giuliana Franciosa.

L’incontro organizzato dalla coordinatrice cittadina di Forza Italia Anna Maria Vittoria Vecchione, in collaborazione con Forza Italia Giovani, ha come titolo: “ Caffettando coi giovani per la libertà”.

L’Avvocato Anna Maria Vittoria Vecchione è reduce dalla due giorni del partito che si è svolta l’8 e 9 aprile al Parco dei Principi Grand Hotel di Roma.

“Abbiamo discusso del nostro concetto dell’Italia del futuro in un confronto interessante con i big di Forza Italia e con i giovani.

E’ proprio a questi ultimi che ci rivolgiamo per far sì che si impegnino per il bene comune della nazione, partendo dalla città.

Nel corso dell’incontro di sabato discuteremo anche dei problemi della nostra Avellino e delle iniziative che a breve andremo ad intraprendere sul territorio proprio con i nostri giovani” ha affermato la coordinatrice cittadina di Forza Italia, Anna Maria Vittoria Vecchione.

