AVELLA. “Uniti per la legalità”, il Masci presenta la seconda edizione. Tanti gli ospiti. Foto e Video

Ieri pomeriggio, sabato 28 maggio 2023, presso il teatro “Biancardi” è andato in scena la seconda edizione della manifestazione organizzata dal Masci avellano in collaborazione con le associazioni locali: “Uniti per la legalità”. Tra gli ospiti il garante dei detenuti per la Campania Samuele Ciambriello, il giornalista de Il Mattino Generoso Picone, Don Tonino Palmese presidente dell’associazione Polis, padre Fedele Mattera assistente ecclesiastico del Masci in Campania, Gerardo Magliacano docente e scrittore, il compositore e musicista Espedito De Marino con la figlia Marta. Tutti hanno lanciato il loro messaggio di legalità al folto pubblico. Ecco in allegato il nostro servizio.