Salerno Letteratura Ragazzi: Anteprima della Summer School 2024 e del Laboratorio di Lettura ad Alta Voce

alerno Letteratura Ragazzi parte in anteprima. Lunedì 8 aprile, ore 9, presso la sede temporanea di Duna di Sale in piazza Matteotti 2, verranno presentate la Summer School 2024, che come da tradizione si terrà durante il festival, da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, e il Laboratorio di Lettura ad alta voce, che partirà invece già dal prossimo 17 aprile.

Ogni anno il Programma Ragazzi di Salerno Letteratura festival propone alle studentesse e agli studenti dai 16 ai 18 anni una Summer School di 5 giorni strutturata in laboratori formativi sull’uso creativo e professionale della parola, attraverso la sperimentazione multimediale, il racconto per immagini, l’analisi critica di testi di prosa e poesia. Quest’anno il programma prevede la scelta tra due percorsi distinti, uno di scrittura creativa, e uno di giornalismo culturale, curati rispettivamente da Rosa Giulio, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università degli Studi di Salerno, e Oscar Buonamano, giornalista e consigliere dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti. Entrambi i percorsi prevedono ospiti di eccezione tra cui Pierre Adrian, A.K. Blakemore e Rafaela Edelbauer, finalisti del Premio Salerno Libro d’Europa, e Cristiana Castellotti, giornalista Rai, Lea Durante, critica letteraria e Gabriele Simonelli, giornalista e scrittore. Al corso di scrittura creativa collaborano per il DipSum di Unisa anche le dottoresse Oriana Bellissimo e Anna De Rosa, mentre al corso di giornalismo culturale, la giornalista Rosita Sosto Archimio.

Il Laboratorio intensivo di lettura da alta voce, tenuto da Brunella Caputo, attrice regista teatrale e scrittrice, è rivolto a tutti gli studenti dai 16 ai 25 anni che vogliono cimentarsi nel reading, apprendere elementi di dizione, respirazione, comprensione del testo, capacità di esporre in pubblico, per aumentare l’attenzione di chi ascolta. Il corso base si svolge in otto lezioni (una lezione a settimana), con inizio previsto il 17 aprile, dalle 16 alle 18, presso la sede temporanea di Duna di Sale in Piazza Matteotti 2. Il corso è finalizzato inoltre a formare lettori volontari per letture durante il festival.