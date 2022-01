AVELLA. Prende vita il Forum delle persone disabili. Pronto il bando

Il Sindaco Vincenzo Biancardi e l’Assessore Anna Alaia sono prossimi alla promulgazione del bando, con il quale si aprono i tempi per l’iscrizione di associazioni e famiglie impegnate nel campo della diversa abilità al “Forum delle persone disabili”.

Un organo consultivo che sarà capace di interpretare e monitorare le esigenze sul territorio avellano delle persone con handicap, che attendono questo organismo come espressione di partecipazione democratica alla vita amministrativa (e non solo) del Comune di Avella. In sinergia fra le parti saranno programmati una serie di incontri che potranno avere scadenze mensili nei quali l’assemblea potrà confrontarsi, osservare, proporre servizi e itinerari di azione che l’Amministrazione potrà fare propri. Il forum delle persone disabili è una vera e propria sentinella della volontà dell’Amministrazione Biancardi di rendere efficaci ed efficienti gli interventi in materia di servizi ai disabili e, comunque, a tutte le persone non autosufficienti. L’auspicio è che alla scadenza dei termini, che saranno ufficializzati attraverso la pubblicazione di un bando pubblico con tanto di modello di adesione da visionare sul sito del Comune di Avella, saranno numerose e qualificate le adesioni di tutti coloro che (anche dai Comuni viciniori) volessero partecipare a quella che ribattezzeremo come “l’agorà dei bisogni e diritti per le persone disabili”: Ad Maiora!

Delegato alle disabilità

Vincenzo Serpico

