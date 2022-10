AVELLA. Nuovo weekend con la Sagra della Nocciola e Castagna

Arrivano tre giorni intensi per la sagra della Castagna e della Nocciola organizzata dall’associazione avellana “I rami del Melo”, un weekend ricco di specialità culinarie per accogliere i visitatori provenienti da ogni parte. Non mancherà la musica e tanta alleggerai in un connubio vincente che già lo scorso fine settimana ha portato ad Avella migliaia di visitatori. Sarà l’occasione anche di poter visitare le bellezze archeologiche del paese e far divertire i più piccoli con il giardino incantato. Sabato e domenica sarà possibile pranzare anche.