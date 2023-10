Avella, nuovo campetto Sportivo nella zona Cooperative, oggi l’inaugurazione

Avella, una piccola comunità della provincia di Avellino, si prepara con entusiasmo per l’inaugurazione del suo nuovissimo campetto sportivo nella zona delle Cooperative, precisamente in via A. Manzoni. L’evento è fissato per domenica 29 ottobre 2023 alle 18:00 ed è atteso con grande trepidazione da tutti gli amanti dello sport e dai cittadini.

La cerimonia di inaugurazione promette di essere un momento di gioia e celebrazione, con un ruolo di primo piano per il parroco locale, don Giuseppe Parisi. Don Parisi guiderà l’evento con una solenne benedizione, sottolineando il significato profondo dello sport nella comunità.

Dopo la benedizione, sarà la volta delle cariche amministrative locali, che condivideranno l’entusiasmo di questa nuova aggiunta alla città. Rappresentanti dell’amministrazione locale sottolineeranno l’importanza di investire in infrastrutture sportive, che promuovono uno stile di vita attivo e un senso di coesione tra i cittadini.

La gestione della struttura è stata affidata alla società Real Avella, una presenza ben consolidata nella comunità con un lungo impegno nello sviluppo dello sport, specialmente nel campo del calcio. Real Avella è da anni un pilastro nell’organizzazione di eventi sportivi e nella promozione di uno stile di vita attivo tra i giovani e le famiglie di Avella.

Mentre l’inaugurazione si avvicina, l’entusiasmo cresce, e tutti attendono con impazienza il giorno in cui il nuovo campetto sportivo sarà finalmente accessibile alla comunità. Questa struttura rappresenta un luogo di incontro e di attività fisica, promuovendo la socializzazione e il benessere dei residenti.

L’inaugurazione del campetto sportivo rappresenta un passo importante verso la costruzione di una comunità più sana e coesa. Unisce sport, fede e impegno amministrativo per il bene di tutti i residenti di Avella, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo per valori condivisi e uno strumento di crescita per le comunità locali.