“VOLTO PIANETA COMUNIONE 2024” AL VIA LE SELEZIONI FINO AL 15 NOVEMBRE 2023

Selezioni ufficialmente partite per “Volto Pianeta Comunione 2024”, il contest che porterà a scegliere i nuovi bambini che rappresenteranno l’evento fieristico punto di riferimento per l’organizzazione di comunioni ed eventi in genere.

Il casting, curato dal maestro di portamento Maurizio Cirillo Mondo, titolare della Mondo Vip Agency, riguarderà la fascia d’età compresa dai 6 agli 11 anni. La preselezione per scegliere i nuovi volti di Pianeta Comunione è programmata all’interno degli spazi del centro commerciale Vulcano Buono, e durerà fino al 15 novembre 2023.

Tutti i dettagli della partecipazione sono disponibili al 338 14 15 114, numero a disposizione degli aspiranti partecipanti anche per inviare la propria candidatura, sottoponendo una foto a figura intera ed una con un primo piano del concorrente. Una volta inviata la candidatura sarà cura di Mondo Vip Agency ricontattare coloro che hanno superato la preselezione.