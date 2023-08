AVELLA. Ladri di appartamento messi in fuga dai vicini, è accaduto ieri sera al rione Purgatorio

Rumori strani, soggetti sospetti visti aggirarsi nei pressi di abitazioni del rione Purgatorio, la zona è quella nei pressi del noto distributore di carburanti e bar Km58. I proprietari delle villette prese di mira dai ladri erano assenti per le ferie estive e per i festeggiamenti del ferragosto. Questi rumori tipici di chi sta cercando di aprire porte e quant’altro ha insospettito i vicini di casa che hanno cercato di capire cosa stesse accadendo alle abitazioni vicine. Ebbene grazie al loro intervento sono riusciti a garantire l’inviolabilità delle case dei loro amici mettendo in fuga i topi di appartamento che non hanno esitato a lanciare pietre e bestemmie a chi ha rovinato i loro piani. Al punto che uno dei residenti si è sentito dire “ma perchè non vi fate i c…i vostri?”. A raccontarci l’episodio un imprenditore della zona che ha vissuto in prima persona l’accaduto e che ha avuto il coraggio di intervenire.