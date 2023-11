AVELLA. La Compagnia Teatrale Comic Art presenta lo spettacolo “Pinocchio” al Teatro Biancardi

La Compagnia Teatrale Comic Art presenta lo spettacolo “Pinocchio” al Teatro Biancardi – Sala Siani di Avella, in una straordinaria rappresentazione che coinvolgerà grandi e piccini. Lo spettacolo si terrà il 12 Novembre e promette di trasportare il pubblico nel magico mondo del celebre burattino di legno.

Se siete pronti per vivere un’avventura incredibile insieme a Pinocchio, non potete mancare a questo imperdibile appuntamento teatrale. Pinocchio, il burattino scolpito da un pezzo di legno magico, prenderà vita sul palco grazie alla magia del teatro. Il nostro protagonista, con il suo carattere ingenuo e curioso, affronterà numerose sfide per cercare di diventare un bambino vero. Tuttavia, le sue tendenze bugiarde e le sue avventure con persone poco raccomandabili metteranno a rischio la sua trasformazione.

Lo spettacolo, messo in scena dalla talentuosa Compagnia Teatrale Comic Art, garantirà emozioni, risate e sorprese per tutti gli spettatori. L’orario dello spettacolo è fissato per le 17:00 e il costo del biglietto è di soli 5 euro. Si prega di notare che la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando i numeri 379 237 7322 o 3898729750, oppure inviando una email a info@mens-lab.it.

Vi invitiamo dunque a partecipare a questo straordinario evento teatrale, dove Pinocchio vi aspetta per accompagnarvi in un’avventura indimenticabile. Preparatevi a essere trascinati nel fantastico mondo di questo burattino stravagante e intramontabile. Non mancate!