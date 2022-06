AVELLA. Istituito un nuovo divieto di sosta. Ecco dove

Istituzione di un nuovo divieto di sosta permanente in via dei Mulini, esattamente nel tratto di strada che va dal pozzo Pineta Fusaro al ponte posto in località “Capo di Ciesco”. Il tutto perchè l’ampiezza della carreggiata risulta tale da non consentire la sosta contemporanea su ambo i lati della stessa e che la fermata/sosta selvaggia di autoveicoli nel tratto indicato crea situazioni di pericolo risultando di intralcio al transito dei veicoli non garantendo il normale flusso veicolare. Nel tratto interessato dal nuovo divieto insite un noto locale di ristorazione.

