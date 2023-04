Incidente stradale questa sera intorno alle 18,30 ad Avella sulla Nazionale delle Puglie nei pressi del distributore di rifornimento Agip. A scontrarsi un’auto e un motociclo quest’ultimo condotto da un ragazzo. Per fortuna l’impatto non ha provocato grosse conseguenze per il conducente del ciclomotore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano per i rilievi del sinistro.