AVELLA. Il teatro “Domenico Biancardi” e la Sala Siani passa al gestore privato. Firmata la convenzione

Stamattina dinanzi al sindaco Dottor Vincenzo Biancardi e all’architetto Maiella, il direttore artistico della M&N’s, Nicola Le Donne ha firmato il contratto per la gestione del Teatro Biancardi e della sala Siani. Ecco le sue prime dichiarazioni all’atto della firma: “Porteremo avanti un discorso di arte, cultura, contaminazione e dialogo. Tesseremo una rete di collaborazione con il meraviglioso territorio di Avella e dell’ Irpinia tutta. Offriremo spettacoli di qualità diversificando l’offerta con stagione di prosa, di cabaret, di nuove drammaturgie e di teatro amatoriale. Sono orgoglioso di dirigere per i prossimi 8 anni questa prestigiosa struttura in sinergia con gli enti pubblici e privati.”

“Un ringraziamento particolare va a chi ha lavorato alla realizzazione di questo piccolo grande sogno: il professore Paolo Romano, la pedagogista Michela Acerra, il consulente Franco Nappi, le associazioni con cui abbiamo stipulato i protocolli di intesa e soprattutto i soci vero Motore di tutto…” ha concluso il nuovo gestore.