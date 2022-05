AVELLA. Il Forum delle disabilità presenta “Concorso di idee per l’abbattimento delle barriere Architettoniche” a cura degli studenti del Mons. Pasquale Guerriero

I giovani protagonisti di idee e progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche del territorio avellano con particolare attenzione al sito del Castello di Avella, tra i luoghi più affascinanti della Campania. E’ questo lo studio realizzato dagli studenti delle classi terze della scuola media dell’istituto “Mons. Pasquale Guerriero” cha hanno oggi, nello scenario del teatro Biancardi, hanno presentato le loro idee. L’amministrazione di Vincenzo Biancardi, nella sua programmazione elettorale, ha già messo in atto tutte le azioni utili affinché ci sia inclusione nelle attività sociali e culturali del paese. Affinché siano intraprese tali azioni di inclusione, il sindaco ha incaricato dei tecnici per mappare le barriere architettoniche da abbattere nei luoghi della cultura e nei centri di aggregazione. Per facilitare tutto ciò, a pochi mesi dal suo insediamento, il dirigente scolastico Vincenzo Serpico è stato nominato quale responsabile del Forum delle disabilità, affinchè dia il suo contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Stamane l’iniziativa messa in atto dal Forum ha accolto le idee degli studenti, che hanno illustrato come potrebbe essere possibile eliminare ostacoli e barriere per chi è portatore di handicap. Alla manifestazione hanno partecipato oltre al dirigente Vincenzo Serpico, anche il dirigente scolastico Vincenzo Gagliotta del Mons. Pasquale Guerriero, il sindaco avellano Vincenzo Biancardi e il vicesindaco Anna Alaia. La platea era costituita da studenti e professori che hanno ben apprezzato l’iniziativa non facendo mancare scroscianti applausi.





