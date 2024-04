AVELLA. Giornata Mondiale dell’Autismo,il 6 aprile al Teatro Biancardi “Il Circo dei Racconti”.

La giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo si celebra in tutto il mondo il 2 di aprile di ogni anno ed è un giorno riconosciuto a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite ed una maggiore sensibilizzazione rispetto all’autismo. Il Comune di Avella con il Forum delle Disabilità in collaborazione con il Forum dei Giovani e M&N’S per questa occasione ha organizzato un evento presso il Teatro Biancardi sabato 6 aprile alle ore 17.30, si tratta di un incontro per discutere sul tema che prevede la successiva esibizioni degli attori dell’Associazione ComeTe.

L’associazione ComeTe nasce nel 2018 per portare avanti un progetto di laboratorio di teatro per la disabilità “ Teatrando verso la disabilità”. Una volta a settimana gli operatori esperti e i ragazzi si incontrano pe prepararsi a diventare dei veri e propri attori. Lo spettacolo che metteranno in scena si intitolo “Il Circo dei Racconti” con la partecipazione di persone diversamente abili, nello specifico autistici, con il coinvolgimento delle scuole superiori del territorio di Acerra e dintorni quindi coinvolgendo gli alunni come co-attori e tutor. Il Circolo dei racconti vede coinvolti i ragazzi che si racconteranno insieme a psicologi e la coordinatrice Maddalena Sarnataro con la partecipazione di educatori ed un maestro di musica e teatro. L’obiettivo da parte degli attori che si esibiranno con professionalità è quello di diffondere il messaggio dell’inclusività affinchè tutti siano messi al pari degli altri abituando la cittadinanza alla cultura della diversità.

Questo spettacolo è stato voluto fortemente dall’amministrazione guidata dal sindaco del Comune di Avella Vincenzo Biancardi e dal Forum delle disabilità. L’ ingresso è gratuito. L’inizio è previsto alle 17.30 con i saluti istituzionali a cui seguirà l’esibizione.