AVELLA. Forno Crematorio, Chiara Cacace: “Già tutto pronto per la realizzazione, l’amministrazione Biancardi ha già deciso”

Non si fa attendere la replica della Consigliera di Opposizione Chiara Cacace alle affermazioni rese dal Sindaco Biancardi sul forno crematorio.

“Giustissime e condivise alcune riflessioni in ordine alla possibilità di un passo indietro. Bisogna però precisare che esiste ed è stato già approvato f il progetto in Giunta. È stato approvato in Consiglio Comunale. Esiste una Società che ha lavorato al progetto e che ha fissato anche il costo del suo lavoro di Progettazione se non erro circa 100 mila euro, come da atti allegati alla proposta votata. Per cui ad oggi sulla scorta degli atti votati la decisione è quella di Realizzare il forno ferme le necessità di acquisire i vari permessi da enti superiori. Quindi l’Amministrazione oggi ha una posizione chiara che non è di verifica e di studio bensì di realizzazione del Forno. Si può cambiare idea e rinunciare Sindaco alla realizzazione del Forno ed è questo l’auspicio si tanti. Tengo a precisare che ho incontratto quale capogruppo di minoranza la maggioranza il 4 ottobre alle ore 18:30 per venti minuti perché il Sindaco aveva un impegno religioso. Sono stati esposti a voce i progetti già elaborati interamente. Ho ricevuto gli atti il pomeriggio del Consiglio Comunale alle 13 ed in sede di Consiglio sia per il Progetto del Campo che per il Forno ho chiesto alla maggioranza di mettere al voto il rinvio sulla discussione dei due Progetti per rivederli insieme. Certamente una collaborazione su temi e scelte importanti tra maggioranza ed opposizione non può risolversi in una mezz’oretta di chiacchierata in cui si dice ecco il nostro progetto. Certi argomenti richiedono confronti più lunghi ed anche condivisione a monte delle idee. Quindi credo, pur apprezzando il gesto informativo che collaborare voglia dire altro”.