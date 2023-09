AVELLA. Festa di Santa Candida, in piazzetta martedì 19 settembre è di scena la “Corrida” dell’associazione “Mela”

I festeggiamenti civili di Santa Candida, rione avellano, prevedono per il giorno 19 settembre 2023 alle ore 20,30 lo spettacolo della “Corrida”, ovvero dei dilettanti alla sbaraglio. Una manifestazione targata associazione “Mela” che ripropone questo tipodi spettacolo sospeso negli ultimi anni a causa della pandemia. Il presidente Riccardo D’Avanzo sottolinea che con la “Corrida” riprenderanno le varie iniziative dell’associazione proposte già in passato, che non siano quelle teatrali che invece sono continuate regolarmente. Sul palco si esibiranno diversi concorrenti che cercheranno di mettere in risalto le loro più disparate doti. I concorrenti provenienti da varie località della Campania cercheranno di aggiudicarsi il primo premio. Ospite d’onore della serata sarà Giampietro Ianneo 44 anni, attore di cinema e teatro, napoletano verace.