AVELLA. Dal 23 al 25 settembre ritorna Pane Ammore e Tarantella, aperte le adesioni.

Uno degli eventi più attesi, che si svolge nel centro storico della cittadina archeologica, finalmente ritorna per la gioia degli appassionati di cultura, arte, musica ed enogastronomia. La macchina organizzativa é partita e i giovani della ProLoco-Clanis e Gruppo Pane Ammore e Tarantella, in collaborazione con il Comune di Avella, Omast Eventi e Pacuita, muovono i primi passi per la fase di programmazione e raccolta delle adesioni poiché un ruolo determinante lo assumeranno i tanti artigiani, produttori, ristoratori e artisti che aderiranno. Per questo sono aperte le adesioni per collaborare alla realizzazione dell’evento e quindi poter esporre i propri prodotti o oggetti. Si punterà, come accaduto nelle edizioni precedenti, all’eccellenza dei prodotti tipici che caratterizzano i territori, a delle produzioni artistiche uniche e alla musica e alla tarantella che allieteranno la tre giornate, si punta ad accogliere migliaia di visitatori. Per fare richiesta di adesione e ricevere le informazioni si può contattare su whatsapp o chiamare il seguente numero 3206975797 (Gruppo Pane Ammore e Tarantella)

adsense – Responsive – Post Articolo