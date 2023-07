AVELLA- Consiglio comunale senza la minoranza consiliare di “Cambia Avella” che è già in vacanza

Sebbene il gruppo guidato da Chiara Cacace abbia presentato una mozione relativa all’adeguamento dell’acqua potabile e la richiesta di istituire le commissioni consiliari non si è presentato alcun membro al consiglio comunale di oggi martedì 11 luglio 2023. Il capogruppo di opposizione a quanto pare è già in vacanza. Per quanto riguarda la mozione relativa alle tariffe dell’acqua potabile è stata diminuita ai livelli del 2020, essendo calato il costo dell’energia elettrica che ne aveva reso necessario l’aumento. Il prezzo era schizzato in alto per la congiuntura internazionale negativa a causa degli aumento dei costi. Tra gli argomenti all’ordine del giorno il riequilibrio del bilancio che si chiude in pareggio grazie a finanziamenti, tra i quali sono stati stanziati maggiori fondi per la scuola. Infine le proposte per la disabilità con l’intervento di Vincenzo Serpico dirigente scolastico, che come delegato ha presentato le proposte. Tra le proposte sono state illustrate ai consiglieri da Anna Alaia, vicesindaco. Domani pubblicheremo una relazione dettagliata delle proposte del garante della disabilità del Comune. (Albino Albano)