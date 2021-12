AVELLA. Consiglio comunale prenatalizio, tra approvazioni e brindisi di auguri. Video

Si è tenuto questo pomeriggio ad Avella il secondo comizio comunale dopo le elezioni dello scorso mese di ottobre. I 12 consiglieri, assente la consigliera D’Avanzo per la maggioranza, si sono riuniti presso la sala Alvarez del palazzo Baronale. All’ordine del giorno sei punti, tra cui la ratifica della variazione di Bilancio adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale, si è proseguito con l’approvazione dello schema di convenzione per l’adesione alla stazione unica appaltante della Provincia di Avellino; l’approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2020; la ricognizione delle partecipazioni societarie e il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Tutti gli argomenti votati dalla maggioranza. E’ stata anche l’occasione per il capogruppo consiliare della Colomba, Nicoletta Longobardi, per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita della manifestazione “Nativitatis” che si è tenuta lo scorso fine settimana nella cittadina Archeologica, che ha visto una buona presenza nonostante le giornate ventose. Infine brindisi e foto d’augurio tutti insieme, maggioranza e minoranza per augurare agli avellani buon Natale e felice Anno Nuovo.





