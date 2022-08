AVELLA. Cala il sipario sulla 11 edizione di “Teatro sotto le Stelle”. Un successo

Si è conclusa con l’ennesimo successo l’undicesima edizione di Teatro Sotto le Stelle, evento targato Associazione MELA che come ogni anno ha attirato nel giardino del Palazzo Baronale di Avella centinaia di spettatori.

Nove serate all’insegna del divertimento durante le quali si sono alternate diverse compagnie giunte da tutta la Campania, mentre come da tradizione la chiusura della manifestazione è stata affidata alla Compagnia Teatrale Stabile MELA che ha portato in scena “Ma che fessi che siamo”, brillante commedia di Bruno Alvino diretta da Franco Pinelli.

Momento clou è stata l’assegnazione del Premio Vito Molaro, giovane attore della MELA prematuramente scomparso cui da quest’anno è dedicata la rassegna, alla Compagnia Il Faro Teatro Macco con la commedia “Reclusi per ferie”, per la regia di Francesco Bianco.

Estrema soddisfazione da parte degli organizzatori, sia per il livello qualitativo degli spettacoli che per il numero di spettatori.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso la realizzazione dell’evento, in particolar modo alla famiglia Molaro-Palmese, all’Amministrazione e Ufficio Tecnico del Comune di Avella, Franco Ostacolo, Romano Canonico, Maurizio Spera, Antonio D’Avanzo, i ragazzi del PCTO.