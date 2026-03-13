Avella, allarme truffe telefoniche e online: l’appello del Comune ai cittadini

AVELLA — Cresce l’attenzione sul territorio per i tentativi di truffa telefonica e online. L’Amministrazione comunale di Avella ha diffuso un avviso rivolto alla cittadinanza, invitando tutti — in particolare le persone anziane — a prestare la massima prudenza di fronte a possibili raggiri segnalati negli ultimi giorni.

Secondo quanto comunicato dal Comune, alcuni malintenzionati starebbero contattando i cittadini tramite telefono fisso, fingendosi operatori di servizi o persone di fiducia, con l’obiettivo di ottenere informazioni personali o dati sensibili.

Non mancano nemmeno i tentativi di truffa attraverso smartphone, con messaggi inviati tramite SMS o WhatsApp che spesso sembrano provenire da banche, corrieri o altri servizi ufficiali. In questi messaggi vengono richiesti codici, password o dati personali, con il rischio di sottrarre informazioni riservate alle vittime.

L’amministrazione ricorda alcune semplici ma fondamentali regole per evitare di cadere nella trappola dei truffatori:

• non fornire mai dati personali o bancari al telefono;

• non comunicare codici ricevuti tramite SMS;

• non cliccare su link sospetti o provenienti da messaggi non verificati.

È importante ricordare che banche, corrieri e servizi ufficiali non chiedono mai dati riservati attraverso telefonate o messaggi non verificati.

In caso di dubbi, il consiglio è di interrompere immediatamente la comunicazione e contattare direttamente i canali ufficiali del servizio indicato per verificare l’autenticità della richiesta.

Il Comune invita inoltre i cittadini a informare familiari e conoscenti, soprattutto le persone anziane che spesso rappresentano i soggetti più esposti a questo tipo di truffe.

L’obiettivo dell’avviso è quello di rafforzare la prevenzione e la consapevolezza, ricordando che l’attenzione e l’informazione restano le prime difese contro i tentativi di raggiro.