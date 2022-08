AVELLA. “Abella Cup”, lunedì 29 agosto la conferenza stampa di presentazione, proseguono i lavori.

L’Abella Cup sarà presentato lunedì’ 29 agosto alle 19.30 presso il Teatro Biancardi, ad organizzare l’evento sportivo l’Associazione “Il Gladio” con il patrocinio del Comune di Avella. Gli organizzatori e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Biancardi hanno programmato la conferenza stampa durante la quale ci sarà il sorteggio dei gironi, la lettura delle squadre partecipanti e sarà reso noto il regolamento inoltre sarà esposto il trofeo. Intanto proseguono i lavori presso il Parco San Pietro per l’allestimento del campo gioco che è già stato delimitato e sono stati montati gli spalti, nei prossimi giorni saranno montate le reti e le torri per i fari come annunciato dall’assessore allo Sport Nicoletta Longobardi.