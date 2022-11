Avella: 4 dicembre tour alla scoperta dei monumenti e dei sapori

Un’immersione tra natura, storia ed arte. Il connubio ideale e perfetto in cui colloca l’Urban Trekking in programma il 4 dicembre presso la cittadina archeologica di Avella, dove sarà possibile immergersi ed ammirare in prima persona la storia e le testimonianze storiche della cittadina archeologica. Un passaggio ed un costante contatto tra storia e natura alla riscoperta di Avella su organizzazione di IrpiniAvventura in collaborazione con Avella Città d’Arte.

Il programma dettagliato della visita:

– Ore 10.00

Raduno dei partecipanti

presso Via Anfiteatro a piedi si raggiunge la collina del Castello

⁃ Ore 11.30 di ritorno dal Castello, lungo la strada, visita all’azienda “Lo Chalet del Formaggio” (Via del Foro Avellano) con degustazione

⁃ Ore 12.00 arrivo dei partecipanti all’Anfiteatro Romano per visita al parco archeologico.

⁃ Ore 13.00 pranzo

(colazione a sacco / oppure presso il “Moera”)

su Prenotazione

⁃ Ore 15.30 | partecipanti si sposteranno a piedi verso il Centro Storico per la visita al Giardino del Palazzo Baronale fontana e Museo Archeologico ed Immersivo MIA con tappa presso Gelateria il “Pasquino” per degustazione gelato alla Nocciola di Avella

DATI TECNICI:

TIPO ESCURSIONE: T(turistica )

PERCORSO COMPLESSIVO: 4 km

Inizio attività 10:30

FINE ATTIVITÀ ORE 17:30 circa

30 minuti durate visita al Castello

1 ora e 30 circa durata visita al Museo MIA

Attrezzatura consigliata: macchina fotografica;

È possibile richiedere informazioni e/o prenotare al seguente contatto (anche tramite WhatsApp): 32057906500.

L’attività può essere soggetta a variazioni o annullamento legate al tempo meteorologico.