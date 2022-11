IRPINIA. Il Covid uccide un medico

Il Covid continua ad uccide in Irpinia. È morto ieri mattina, ricoverato al Moscati di Avellino, Ezio Gaita, medico di base a Montefredane di 65 anni, originario e residente nello stesso comune.

Il camice bianco aveva contratto la malattia, molto probabilmente, nel suo studio medico dove ogni giorno riceveva decine di pazienti. Venerdì scorso, le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, gli era stata diagnosticata una polmonite interstiziale, ed è stato necessario il trasferimento presso la città ospedaliera, dove è stato ricoverato in area Covid in terapia subintensiva. Mentre i sanitari stavano valutando il trasferimento in terapia intensiva, la situazione è precipitata. Il medico di base di Montefredane, affetto anche da altre patologie, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il sindaco di Montefredane Ciro Aquino scrive: «La prematura ed inaspettata dipartita del dottore Ezio Gaita, attento e preparato medico di base, rattrista e addolora tutta la comunità di Montefredane. L’amministrazione comunale si unisce commossa al dolore della famiglia per questo grave lutto».