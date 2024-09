AUGURI DI BUONA FESTA PATRONALE 2024 IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE E SAN SEBASTIANO DAL GRUPPO “SOCIAL MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE”

“Siamo alla vigilia dell’8 settembre e come ogni anno è arrivato il momento più atteso da tutti noi avellani, la festa della Madonna e San Sebastiano. La sua celebrazione è una tradizione che si rinnova puntualmente, ma il sentimento di devozione e di appartenenza che suscita in ognuno di noi è ogni volta nuovo e autentico: affidiamo ai nostri amati Santi una preghiera per noi o per chi ci è caro. La festa dell’8 settembre é la ricorrenza in cui risiede la più profonda radice della nostra essenza avellana e per questo ci sentiamo di rivolgere alla nostra Mamma celeste e al nostro Santo Patrono, una preghiera affinché continuino a vegliare sulla nostra cittadina, proteggere i suoi abitanti e a illuminare il cammino di chi è chiamato a governarla. Abbiamo tutti noi il dovere di farci custodi di questa tradizione e di mantenerla viva con ogni mezzo a nostra disposizione, nel segno dell’unità. L’UNITÁ è l’elemento che deve accomunare la nostra realtà, particolare condizione che dev’essere un’enorme risorsa imprescindibile per lavorare efficacemente in gruppo: trasformare le idee, le capacità di organizzazione di ogni ente preposto in dialogo costruttivo. Soltanto in questo modo possiamo avvicinarci alla festa del centenario dell’inconorazione della Madonna delle Grazie del 2026. La sinergia tra Comitato festa, il parroco, gli amministratori locali e le associazioni sará sicuramente un valore aggiunto e nello stesso tempo un elemento fondamentale ed essenziale per la stessa. E nell’augurare a tutti voi, e a noi, di trascorrere una buona festa, lanciamo la più bella ed accorata delle esclamazioni: EVVIVA LA MADONNA DELLE GRAZIE EVVIVA SAN SEBASTIANO MARTIRE. BUONA FESTA PATRONALE DA ” SOCIAL GROUP MARIA SANTISSIMA DELLE GRAZIE “