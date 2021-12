Atripalda, si accendono le luci sul Natale: domani (8 dicembre) inaugurazione delle installazioni artistiche

“Invitiamo tutta la cittadinanza ad essere presente – afferma l’assessore al commercio Mirko Musto -. Il maltempo ha causato lo slittamento dell’inaugurazione prevista domenica scorsa e qualche ritardo nell’accensione totale delle luci. Domani inaugureremo l’80 per cento delle luminarie, ci scusiamo con i residenti e i commercianti delle strade che domani non saranno illuminate, ma stiamo lavorando senza sosta per recuperare il ritardo causato dalle piogge incessanti degli ultimi giorni. Entro il prossimo fine settimana tutto l’impianto sarà completato e tutte le luci accese”.

L’appuntamento è in Piazza Umberto I alla presenza del sindaco Giuseppe Spagnuolo, dell’assessore al commercio Mirko Musto, della giunta e dell’amministrazione comunale. L’accensione delle luminarie darà il via ufficiale alle festività natalizie del comune di Atripalda. Le installazioni luminose saranno presenti lungo tutto le strade e le piazze principali della città, accompagnando la cittadinanza per tutto il periodo di festa. Il percorso, curato dalla ditta Angelo Blasi di Paternopoli, è composto da due grandi alberi di Natale di luci, sfere, la stella cometa, un tetto di luci, un trenino di Babbo Natale lungo 13 metri, un grande cigno luminoso e la caratteristica filodiffusione che allieterà lo shopping natalizio in un clima ricco di suggestioni durante uno dei momenti più emozionanti dell’anno.

In piazza Umberto I saranno presenti albero di Natale, trenino, stella cometa, allestimento alberi, cigno luminoso, nel centro storico saranno presenti un Albero di Natale, saranno poi allestite le chiese e il municipio, la rotonda via Appia con una stella grande a 12 punte, la rotonda via Roma con una stella grande a 5 punte, la rotonda in piazza con un albero ramificato, e sui due ponti, a via Roma luce calda, sfera, a via Fiume, via Gramsci, via Aversa, via SS. Sabino e Romolo con luce bianca con scia, palla rossa, in via Appia con luci con scia, stelle, via Manfredi e via Pianodardine con ice light bianco caldo, via Aldo Moro, via Ferrovia e via Melfi con luce bianca con scia, palla rossa, in via San Nicola, via Cammarota e mercatino rionale ice light con stella.

“Dopo un anno di pausa dovuto all’emergenza legata al Covid-19 possiamo presentare alla città il nostro progetto di installazioni artistiche di altissima qualità che, com’è ormai tradizione, illumineranno il Natale ad Atripalda, con un tema diverso in ogni strada, in collaborazione con gli spettacoli in programma in occasione di Giullarte – afferma l’assessore Musto -. Con piacere invitiamo tutti a venirci a trovare ad Atripalda in occasione delle prossime festività natalizie anche per lo shopping. I negozi saranno infatti aperti dalle 9 di mattina fino alle 22“.

