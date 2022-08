Atripalda, il cinema raccontato da Laika. Martedì 23 primo appuntamento a S. Nicola da Tolentino

L’associazione atripaldese torna dal vivo con il primo di due incontri dedicato al cinema fantastico italiano dal 1910 al 1969. Un percorso molto divertente, pieno di significativi documenti audio-video, storie incredibili e tanto altro

Laika e i mondi del cinema, una pellicola che non si ferma. L’associazione atripaldese torna sugli schermi e nelle strade per il primo di due incontri, leggeri ma avvincenti, dedicato al cinema fantastico italiano dal 1910 al 1969. Un percorso molto divertente, pieno di significativi documenti audio-video, storie incredibili e tanto altro. L’incontro terminerà con “una sorpresa dimenticata” della Settima Arte Tricolore. Un… fantastico pezzo di storia che solo Laika può regalarvi. A condurre il “viaggio” il saggista Paolo Spagnuolo, insieme con un gradito ospite.

L’appuntamento è fissato per martedì 23 agosto dalle ore 20.30 presso lo spazio adiacente alla Chiesa di San Nicola da Tolentino (in via Roma, 127, Atripalda). In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della chiesa. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato con la gentile collaborazione della Confraternita di S. Monica e della Mood Records di Lello Pisacreta.