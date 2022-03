ATO. Rinnovo consiglio d’Ambito, si voto il 16 marzo. Solo uno schieramento “Ambiente e Territorio”

Alla scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio d’Ambito dell’Ato Rifiuti di Avellino, all’ufficio elettorale, presso la sede dell’ente di collina Liguorini, è stato presentato un unico schieramento denominato “Ambiente e Territorio”. Le elezioni – così come previsto dal Decreto emanato dal commissario straordinario Antonello Barretta – avranno luogo mercoledì 16 marzo, dalle ore 8,00 alle 18,00, presso la sala Montevergine posta al piano terra dello stabile di collina Liguorini dove ha sede l’ente d’ambito. Potranno partecipare al voto tutti i sindaci dei comuni rientranti nell’Ato Rifiuti di Avellino che risultano in carica alla data delle elezioni che eleggeranno i propri rappresenti distinti in tre fasce demografiche: sei consiglieri per i comuni fino a cinquemila abitanti, cinque consiglieri nella fascia intermedia fino a 30mila abitanti ed un consigliere per i comuni con popolazione superiore.

Questi i candidati della lista “Ambiente e Territorio”:

Fascia A – Comuni con oltre 30mila abitanti

Tomasetta Jessica – Designata dal Sindaco di Avellino –

Fascia B – Comuni tra 5001 e 30mila abitanti

Giuditta Pasqualino – Designato dal Sindaco di Monteforte Irpino

Rossi Nicolino – Designato dal Sindaco di Lioni

Pelosi Vito – Sindaco di Serino

Cardinale Roberto – Designato dal Sindaco di Ariano Irpino

D’Alessio Vittorio – Sindaco di Mercogliano

Ruggiero Giancarlo – Sindaco di Mirabella Eclano

Fascia C – Comuni fino a 5mila abitanti

Della Marra Scarpone Fabio – Sindaco di Savignano Irpino

Cella Luigi – Sindaco di Salza Irpina

Mercogliano Antonio – Sindaco di Pago del Vallo di Lauro

Petruzziello Bruno Francesco – Sindaco di Prata di Principato Ultra

Chirico Pasquale – Sindaco di Teora

Masi Francesco – Designato dal Sindaco di Baiano

Delli Gatti Amado – Sindaco di Torella dei Lombardi

De Fazio Carmine – Sindaco di Sant’Angelo a Scala

