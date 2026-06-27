Asl Napoli 3 Sud, i sindacati chiedono il pagamento della produttività: «Liquidare i saldi 2024-2025 e l’acconto 2026»

CASTELLAMMARE DI STABIA – Le organizzazioni sindacali CISL FP, FIALS, Nursing Up e Nursind hanno inviato una nota ai vertici dell’Asl Napoli 3 Sud per chiedere chiarimenti sulla mancata corresponsione del saldo della produttività relativo agli anni 2024 e 2025 e per sollecitare l’erogazione dell’acconto della produttività 2026.

La richiesta è indirizzata al direttore della Gestione Risorse Umane, con conoscenza al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario dell’azienda sanitaria.

Secondo quanto evidenziato nella comunicazione, numerosi lavoratori avrebbero segnalato l’assenza, nella busta paga di giugno 2026, del saldo della produttività riferito agli anni 2024 e 2025. Le organizzazioni sindacali riferiscono inoltre che, dalle verifiche effettuate sulle buste paga e sulla determina dirigenziale del 19 giugno 2026 relativa alla liquidazione delle competenze accessorie, il saldo della produttività 2025 non risulterebbe erogato, in difformità rispetto a quanto concordato nel corso della riunione della Delegazione Trattante del 17 giugno.

Per questo motivo, i sindacati chiedono all’azienda sanitaria di effettuare un’immediata verifica sull’effettivo pagamento delle somme spettanti ai dipendenti e di procedere alla liquidazione del saldo della produttività relativa al 2025.

Nella stessa nota viene inoltre richiesta l’erogazione dell’acconto della produttività per l’anno 2026, in continuità con quanto riconosciuto ai lavoratori negli anni precedenti.

Le sigle sindacali auspicano un rapido riscontro da parte della Direzione dell’Asl Napoli 3 Sud, affinché vengano chiarite le criticità segnalate e garantita la regolare corresponsione delle spettanze economiche al personale.