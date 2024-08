Asd Sandro Abate Five Soccer: Josema si unisce al club per la stagione 2023-2024

L’Asd Sandro Abate Five Soccer ha ufficializzato l’acquisto del difensore spagnolo Josè Manuel Martinez Marin, noto come Josema, per la stagione 2023-2024. Nato nel 1998 a Murcia, Josema è considerato uno dei difensori più talentuosi del futsal spagnolo.

La carriera di Josema è iniziata a soli 14 anni nel settore giovanile del Pozo Murcia, uno dei club più prestigiosi della Spagna, dove ha successivamente debuttato in prima squadra. Durante la stagione 2017/2018, Josema ha conquistato il campionato di Seconda Divisione, un successo che ha segnato l’inizio della sua carriera professionistica.

Nel corso degli anni, ha vestito diverse maglie importanti, tra cui quella del Jimbee Cartagena, dove ha militato in due occasioni (stagione 2019/2020 e parte della stagione 2022/2023). Ha inoltre giocato per El Ejido Futsal nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, venendo nominato miglior giocatore della stagione 2020/2021 dall’Associazione Giocatori di Futsal. Più recentemente, ha fatto parte dell’Atletico Benavente e del Córdoba.

Per questa nuova avventura con la Sandro Abate, Josema ha scelto di indossare la maglia numero 23, pronto a dare il suo contributo al club.

“Sono molto felice ed emozionato di unirmi a questo grande club”, ha dichiarato Josema. “Per me è una grande sfida e la affronto con grande entusiasmo! Non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi a cui vogliamo dare tante gioie in questa nuova avventura sportiva. Tutti insieme renderemo questa stagione entusiasmante! Forza Sandro Abate!”

Con l’arrivo di Josema, la Sandro Abate si arricchisce di un talento di primo piano, pronto a contribuire con la sua esperienza e determinazione in una stagione che si preannuncia avvincente.