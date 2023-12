Anpas Campania, eletti i nuovi consiglieri regionali

L’ANPAS Campania (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) rinnova il suo Consiglio direttivo, per il prossimo quadriennio 2023-2027. Nella giornata di oggi, domenica 10 dicembre 2023, si sono tenute le elezioni per il Consiglio Regionale ANPAS Campania, presso il Green Park Hotel di Mercogliano. Sono stati scelti 11 Consiglieri Regionali, 3 eletti per il Collegio dei Probiviri e 3 eletti per l’Organo di Controllo. Tra i nuovi eletti, anche il dott. Michele De Riggi, già presidente della Pubblica Assistenza di Cicciano (NA), che vanta numerose iniziative solidali e di Pubblica Assistenza sul territorio campano. Il dott. Michele De Riggi ha così commentato il nuovo incarico: “Sono onorato per questo nuovo ruolo, ringrazio chi ha creduto nel mio impegno e nella mia dedizione nel mondo del Terzo Settore. Ci aspetta un grande lavoro, con la speranza di portare avanti questo cammino per lo sviluppo del movimento, in sintonia con il mondo del volontariato Anpas. Ringrazio tutto il consiglio e la Direzione uscente per il lavoro eccellente svolto in questi anni”. Gli eletti in Campania per l’associazione nazionale Pubbliche Assistenze sono stati, inoltre: Stanco Tommaso, Violante Prospero, Pellegrino Antonio, La Manna Pierluigi, Santaniello Mario, Petrillo Italo, Grippo Andrea, Molinaro Giovanni, Fusco Raffaele e Porcelli Loveson. Si aggiungono all’elezione dei consiglieri anche Pugliese Gaetanino, Zagolin Alessio Andrea e Caruso Alfredo nel Collegio dei Probiviri e Petta Anna, Famiglietti Sabino Gerardo e Ferrentino Angela Francesca nell’Organo di Controllo.