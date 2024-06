Annunciata la 2ª Edizione della “Marcia in Rosa” a Sant’Agata de’ Goti per il 30 Giugno 2024

“L’Associazione E.T.S. “Noi DONNE del 1972” è lieta di annunciare la 2ª edizione della “Marcia in Rosa”, una manifestazione ludico-motoria non competitiva con lo scopo di sensibilizzare l’importanza della prevenzione e per offrire sostegno spirituale agli ammalati oncologici.

La marcia si terrà domenica 30 giugno 2024, con partenza alle ore 17:00 da Piazza Chiesa, frazione Bagnoli, Sant’Agata de’ Goti (BN). Il percorso, aperto a tutti, si snoderà per 9 km con diverse soste per rifocillamento e momenti di preghiera. Siamo onorati di annunciare che la madrina dell’evento sarà la Dottoressa Luana Izzo, giovane e brillante ricercatrice di Sant’Agata de’ Goti. Nonostante la sua giovane età, la Dottoressa Izzo ha già raggiunto traguardi significativi nel campo della ricerca scientifica. Con una laurea magistrale in Farmacia e un Dottorato di ricerca in Scienza del Farmaco, ha contribuito a studi di grande rilievo che hanno attirato l’attenzione della comunità scientifica internazionale. La sua passione e dedizione rappresentano un esempio luminoso per tutti noi.